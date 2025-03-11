Чемпион мира по футболу отбыл срок дисквалификации за допинг

Французский футболист Поль Погба отбыл срок своей дисквалификации и с 11 марта может принимать участие в официальных матчах.

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В 2023 году стало известно, что допинг‑тест Погба дал положительный результат на тестостерон. Позднее была вскрыта проба «Б», которая дала тот же результат. В феврале 2024 года Погба дисквалифицировали на четыре года. В октябре комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) частично удовлетворила апелляцию Погба, сократив отстранение до 18 месяцев и отменив штраф. Срок дисквалификации отсчитывался с 11 сентября 2023 года.

Последним клубом 31‑летнего Погба был туринский «Ювентус», с которым он расторг контракт в декабре 2024 года. За свою карьеру хавбек также выступал за «Манчестер Юнайтед».

В «Ювентусе» футболист четыре раза выиграл чемпионат Италии, три раза — Суперкубок страны, два раза — Кубок. Также он является победителем Лиги Европы в составе «Манчестер Юнайтед» и чемпионом мира в составе сборной Франции.