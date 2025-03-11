ЭСК РФС рассмотрит удаление Вендела в матче с «Факелом»

Экспертно‑судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) рассмотрит удаление полузащитника «Зенита» Вендела в матче 20‑го тура МИР РПЛ с «Факелом», сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

© ФК «Зенит»

«Зенит» в субботу на выезде одержал победу над «Факелом» со счетом 2:0, встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Вендел получил прямую красную карточку во втором тайме за оскорбительный жест в адрес трибун.

После игры главный тренер «сине‑бело‑голубых» Сергей Семак в эфире «Матч ТВ» обвинил болельщиков воронежской команды в проявлении расизма. Позже глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил «Матч ТВ», что КДК РФС рассмотрит удаление Вендела.

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