Совладелец «Манчестер Юнайтед» высказался о капитане команды

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф высказался о португальском полузащитнике «красных дьяволов» Бруну Фернандеше, являющимся капитаном команды.

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«В составе команды, как мы знаем, есть отличные игроки, а капитан — потрясающий футболист. Нам определённо нужен Бруно, он фантастический футболист», — приводит слова Рэтклиффа BBC.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.