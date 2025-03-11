Футболист «Зенита» заявил, что есть люди, которые поощряют расизм

Полузащитник петербургского «Зенита» Вендел после матча российской премьер-лиги (РПЛ) против воронежского «Факела» заявил, что есть люди, которые поощряют расизм. Его слова передает пресс-служба клуба.

«С подобными проявлениями мне приходилось сталкиваться и раньше. Это значит, что есть люди, которые участвуют, допускают и даже поощряют такое поведение», — заявил Вендел.

На 75-й минуте Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

В следующем матче «Зенит» сыграет на выезде с московским «Спартаком». Встреча состоится 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.