«Манчестер Юнайтед» анонсировал строительство нового стадиона за £2 млрд

«МЮ» анонсировал строительство нового стадиона.

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Клуб объявил о намерении построить арену, вмещающую 100 тысяч зрителей в рамках проекта по реконструкции района Олд Траффорд. Во вторник архитектурная группа Foster + Partners представила концептуальные изображения будущего стадиона и прилегающей территории.

Ожидается, что новый стадион будет приносить экономике Великобритании 7,3 млрд фунтов в год, позволит создать дополнительные 92 тысячи рабочих мест и построить 17 тысяч новых домов.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Стоимость строительства ориентировочно оценивается в 2 млрд фунтов.

Архитектор лорд Норман Фостер, глава Foster + Partners, заявил о планах завершить строительство за 5 лет.