Вратарь «Факела»: «Зенит» с Халком — другая планета, точно сильнее нынешнего

Вратарь воронежского «Факела» Александр Беленов считает, что сегодняшний «Зенит» слабее той команды, в составе которой выступал нападающий Халк. Бразильский форвард играл за сине-бело-голубых с 2012 по 2016 год.

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«Я, наверное, сейчас один из самых старых футболистов в РПЛ, и могу сказать, что «Зенит» времён Халка, Витселя и Хави Гарсии был точно посильнее, чем нынешний. Это вообще была другая планета в плане уровня игры», — приводит слова Беленова «РБ Спорт».

Напомним, в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» встречался с «Факелом». Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Виталий Мешков. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей. По состоянию на сегодняшний день «Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 14 очков за 20 матчей. «Зенит» заработал 43 очка после 20 игр и располагается на второй строчке. Первое место занимает «Краснодар».