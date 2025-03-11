Российский тренер заявил, что Дзюбе можно завершать карьеру

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов отреагировал на рекорд форварда «Акрона» Артема Дзюбы по забитым мячам в истории российского футбола, пошутив, что футболисту теперь можно завершать карьеру, передает «Матч ТВ».

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«Артёма поздравляю. Он лично долго к этому шел. Можно завершать карьеру (улыбается). Говорить, что сильнейший форвард в истории чемпионатов России, неправильно. Но один из таких — это точно. Забить такое количество мячей дорогого стоит», — сказал Рахимов.

Дзюба в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» побил бомбардирский рекорд российского футбола, забив 234-й мяч. Встреча завершилась победой «Акрона» со счетом 2:0.

За свою карьеру Дзюба выступал за московский «Спартак», томскую «Томь», «Ростов», петербургский «Зенит», турецкий клуб «Адана Демирспор» и столичный «Локомотив».