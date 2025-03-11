РФС напомнил арбитрам матчей об использовании жеста «Нет расизму»

Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) на официальном сайте организации напомнил о рекомендациях ФИФА для арбитров и инспекторов по действиям в случае проявления расизма во время футбольных матчей.

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В субботу в матче 20‑го тура МИР РПЛ «Зенит» на выезде одержал победу над воронежским «Факелом» со счетом 2:0, встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Полузащитник гостей Вендел получил прямую красную карточку во втором тайме за оскорбительный жест в адрес трибун. После игры главный тренер «сине‑бело‑голубых» Сергей Семак в эфире «Матч ТВ» обвинил болельщиков воронежской команды в проявлении расизма

Жест «Нет расизму» был официально включен ФИФА в существующую трехэтапную процедуру после единогласного одобрения всеми ассоциациями‑членами на 74‑м конгрессе в Бангкоке. В рамках этой процедуры судьи, игроки и официальные лица должны использовать жест «Нет расизму» для обозначения инцидента. Процедура включает в себя три этапа: остановка, прерывание и прекращение матча.

— Процедура призвана обеспечить строгую и оперативную реакцию на проявление расизма и дискриминации в футболе. Информация будет дополнительно доведена до представителей футбольных клубов. Российский футбольный союз осуждает проявление любой формы расизма и будет придерживаться рекомендациям ФИФА в матчах под эгидой федерации, — говорится в заявлении.

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