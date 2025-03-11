Дзюба признался, что читал чужие переписки и ел собачий корм в игре «Было или не было»
Нападающий «Акрона» Артём Дзюба сыграл в игру «Было или не было», в рамках которой рассказал несколько интересных фактов из своей биографии.
— Участвовал в драке?
— Было.
— Называл девушку «малыш»?
— Было.
— Разбивал окно и убегал?
— Было.
— Ел просроченные продукты, зная об этом?
— Наверное, да.
— Передаривал подарок, который не нравился?
— Да (улыбается).
— Плакал при просмотре фильма?
— Было.
— Ел лягушек?
— Никогда не ел, фу! Только шоколадных, как в «Гарри Поттере».
— Подглядывал в окна за соседями?
— Да.
— Пробовал собачий или кошачий корм?
— Да.
— Выдумывал историю для того, чтобы впечатлить девушку?
— Было.
— Ел еду после того, как она упала на пол?
— Да, правило трёх секунд всегда есть у тебя (улыбается).
— Флиртовал ради выгоды?
— Нет.
— Читал сообщения в чужом телефоне?
— Да, — сказал Дзюба в телеграм-канале Кубка России.