«Спартак» не проявляет предметного интереса к Кисляку. Полузащитник не намерен покидать ЦСКА (Иван Карпов)

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«Спартак» не рассматривает возможность подписания Матвея Кисляка.

«Спартак» не проявляет предметного интереса к полузащитнику ЦСКА
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Ранее появилась информация об интересе красно-белых к 19-летнему полузащитнику ЦСКА.

Инсайдер Иван Карпов сообщает, что агент Кисляка Александр Маньяков обменивался мнениями с одним из скаутов «Спартака», однако клуб нацелен на усиление полузащиты другими игроками.

Отмечается, что ЦСКА согласился бы отпустить воспитанника только в зарубежный клуб. Сам Кисляк также не намерен покидать клуб в ближайшем будущем.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что у игрока 5-детний контракт, так что «даже не о чем говорить».

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