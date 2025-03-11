«Манчестер Юнайтед» может усилить состав экс-нападающим «Атлетико»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с покупкой 20-летнего центрального нападающего «Порту» Саму Омородиона. Об этом сообщает Give me Sport.

© Чемпионат.com

По информации источника, «красные дьяволы» могут приобрести испанского футболиста в летнее трансферное окно. Подчёркивается, что «Манчестер Юнайтед» будет обладать возможностью активировать пункт об отступных в размере £ 84 млн (€ 99 млн). Однако для подписания Омородиона манкунианцам придётся совершить трансферы на выход.

20-летний форвард перешёл в «Порту» из мадридского «Атлетико» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.