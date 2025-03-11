Форвард «Динамо» Тюкавин вернулся в Москву после операции в Германии

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин вернулся в Москву после операции по поводу травмы колена, передает корреспондент «Матч ТВ» из аэропорта Внуково.

© ФК «Динамо»

Тюкавин получил разрыв передней крестообразной связки правого колена 2 марта в матче 19 тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). На прошлой неделе Тюкавина прооперировали в Мюнхене (Германия), 22‑летний нападающий выбыл примерно на шесть месяцев. Тюкавин в сезоне‑2024/25 провел 22 матча за «Динамо», забил восемь мячей и отдал две голевые передачи.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.