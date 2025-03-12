Стало известно, за какой срок Тюкавин может восстановиться от травмы колена

Агент футболиста московского «Динамо» Константина Тюкавина Алексей Сафонов рассказал «Матч ТВ», что реабилитация нападающего после операции на колене займет от четырех до шести месяцев.

© ФК «Динамо»

Во вторник Тюкавин вернулся в Москву. 22‑летний футболист получил травму в матче 19‑го тура МИР РПЛ с «Ростовом» (1:1). У футболиста было диагностировано субтотальное повреждение передней крестообразной связки правого колена, на прошлой неделе форвард был прооперирован в Германии, он выбыл на срок около шести месяцев.

— Костя вернулся в Москву, все нормально, теперь будет восстанавливаться. Методика восстановления стандартная, клубный врач летал в Германию с Костей, знает все подробности.

— Полгода будет восстанавливаться?

— От четырех до шести месяцев. В свое время Роберто Баджо восстановился за четыре месяца, желая попасть на чемпионат мира. Обычно занимает шесть месяцев, важно выйти готовым на все сто, — сказал Сафонов «Матч ТВ».

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