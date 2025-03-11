«Пока не понимаю, что произошло». Тюкавин — о состоянии после операции

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своём моральном состоянии после операции на колене.

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– Как прошла операция? Как морально? – Проснулся, поехал, отвезли в операционную, усыпили. Потом проснулся – нога зашита. Пока нормально, но ещё прошло мало времени. Дальше посмотрим. Пока не понимаю, что произошло. Но непривычно было смотреть первую игру своих с Махачкалой по телефону, что меня нет на поле. Придётся привыкать.

– Пересматривал ли момент с Осипенко? Когда почувствовал, что это «кресты»?

– Не знаю, оступился, может, ещё что. Думаю, что повлияло, что меня за майку потянул. Много факторов. Я не собираюсь анализировать. Как‑то произошло. Было и было, — приводит слова Тюкавина «Матч ТВ».

Тюкавин получил травму в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:1) в эпизоде с контактом с защитником соперника Максимом Осипенко. Ранее нападающий бело-голубых был прооперирован в Мюнхене. Сегодня, 11 марта, 22-летний футболист вернулся в Москву. Ориентировочные сроки восстановления — полгода.

В нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 16 млн.