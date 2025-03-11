"Локомотив" выбил махачкалинское "Динамо" из Кубка России

Московский «Локомотив» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в четвертьфинальном поединке второго этапа Пути регионов Кубка России и вышел в следующий раунд турнира.

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Встреча, которая состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась с результатом 2:1. Счет в поединке открыл игрок «железнодорожников» Максим Ненахов на 13-й минуте, через десять минут «Динамо» сравняло, отличился Мохамед Аззи. На 54-й минуте Сергей Пиняев установил окончательный счет в матче.

Махачкалинская команда с 46-й минуты играла в меньшинстве, прямую красную карточку получил Сослан Кагермазов.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» идет на пятой строчке, набрав 37 баллов за 20 сыгранных туров. «Железнодорожники» на шесть очков отстают от лидеров — петербургского «Зенита» и «Краснодара». Махачкалинский клуб расположился в зоне стыков на 13-й позиции, в активе команды 18 очков.