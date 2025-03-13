Сборные России и Белоруссии по пляжному футболу проведут два матча в Москве

Сборная России по пляжному футболу проведет два товарищеских матча с командой Белоруссии, сообщает служба коммуникаций Российского футбольного союза.

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Встречи пройдут в Москве 21 и 23 марта на территории ЦПВС «Лето» в Тропарево.

Ранее команда Михаила Лихачева дважды обыграла сборную Омана в Маскате (6:5, 6:3) и оформила две победы над Ираном в Бушире (5:1, 4:3).

Для сборной Белоруссии встречи со сборной России станут заключительным этапом подготовки к чемпионату мира, который стартует 1 мая на Сейшельских островах.

Предыдущее двухматчевое противостояние России и Белоруссии состоялось в июле 2024 года. Первая встреча осталась за россиянами (5:4), во второй успех отпраздновали белорусы (3:2).