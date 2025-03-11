"Краснодар" уступил на своем поле "Ахмату" и вылетел из Кубка России

Нападающий Джон Кордоба вывел хозяев поля вперед на 56-й минуте. Спустя десять минут вингер Бернард Бериша сравнял счет, а на 72-й минуте оформил дубль и принес гостям победу и выход в полуфинал.

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Кубок России

Путь регионов. 1/4 финала. Этап 2

Голы: Кордоба, 56 - Бериша, 66, 72 (пен.)

Незабитый пенальти: Кордоба, 45+2

Краснодар: Агкацев, Оласа (Джованни, 46), Дуглас Коста, Кайо, Петров, Ленини (Козлов, 46), Черников, Кривцов, Батчи, Мозес Кобнан (Смолов, 76), Кордоба

Ахмат: Ульянов, Уциев, Шатара, Жиров, Гогличидзе, Камилов (Богосавац, 63), Диванович, Харин (Гаибов, 90+2), Мауро Луна (Зорин, 75), Садулаев (Бериша, 63), Родриго

Предупреждения: Мауро Луна, 19, Камилов, 36, Мозес Кобнан, 76, Бериша, 83