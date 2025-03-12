Что стало с составом «Акрона», который сенсационно выбил «Спартак» из Кубка России

Акрон — Спартак, Кубок России, 12 марта 2025: где сейчас игроки Акрона, выбившие Спартак в 2023 году, Салтыков, Понсе, Калешин
Многие застряли в Первой лиге, а оставшиеся сегодня попытаются повторить успех 2023 года.
«Акрон» и «Спартак» всего лишь во второй раз в истории встретятся в Кубке России. Первый матч в апреле 2023-го завершился громкой сенсацией. Выступавшая тогда в Первой лиге команда из Тольятти выбила защищавший трофей топ-клуб РПЛ. Игроки «Акрона» в тот день сделали себе хорошую рекламу. Как складываются их карьеры спустя два года?
Сергей Волков
Многие болельщики узнали про вратаря Волкова именно благодаря его игре со «Спартаком». Сергей провёл отличный матч, а самым ярким моментом стал отбитый голкипером пенальти в исполнении Кейта Бальде. Уроженец Тольятти до сих пор в «Акроне», за который выступает уже семь лет — фактически с момента основания клуба. Волков вышел с командой в РПЛ, а в нынешнем сезоне делит ворота с Александром Васютиным. В 17 матчах пропустил 37 мячей и выдал пять «сухарей».
Константин Савичев
Для правого защитника та кубковая встреча с красно-белыми была особенной, ведь Савичев прошёл в своё время через «Спартак». Константин так бился, что стал единственным игроком в составе хозяев, получившим жёлтую карточку. И он тоже по-прежнему в «Акроне». За клуб из Тольятти Савичев выступает с лета 2021-го, поднялся с ним в РПЛ и дослужился до капитана. В этом сезоне в 19 матчах во всех турнирах забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
Данила Сагуткин
Уроженец Симферополя, призывавшийся в середине 2010-х в молодёжную сборную Украины, переехал в Россию в 2021-м. Тогда он стал как раз игроком «Акрона». Сагуткин отыграл полный матч со «Спартаком» в свой 27-й день рождения и помог сотворить сенсацию, но дальше карьера у центрального защитника пошла вниз. Летом 2023-го Данила перешёл в «Нефтехимик», где играл нерегулярно, а в марте этого года стал новичком томского КДВ из четвёртого по уровню российского дивизиона.
Джамалдин Ходжаниязов
Ходжаниязова мы всегда вспоминаем по его дебюту за «Зенит» Лучано Спаллетти в 17 лет. Итальянский тренер верил в перспективы универсального защитника, однако что-то помешало Джамалдину раскрыться по-настоящему. Два года назад он был в «Акроне», за который выступал с августа 2022-го по июль 2024-го. Прошлым летом после выхода команды из Тольятти в РПЛ Ходжаниязов её покинул. Играл он уже мало. Защитник перешёл на правах свободного агента в «Сурхан» из Узбекистана. В этом сезоне у него 15 матчей без результативных действий.
Данил Полубояринов
Полубояринов, как и Ходжаниязов, — универсальный игрок, родившийся в Туркменистане. Его использовали в центре поля и на левом фланге обороны. Со «Спартаком» он честно отпахал свои 90 минут до замены в компенсированное время. Тем не менее в «Акроне» задержался только на один сезон-2022/2023, так как был арендован у «Торпедо». Следующим летом вернулся в московский клуб. Затем перешёл в «Волгарь», а с лета 2024-го играет в Первой лиге за «Сокол». В нынешнем сезоне у Данила 0+6 в 23 матчах.
Иван Чудин
Центральный полузащитник Чудин был одним из самых опытных в составе «Акрона» в свои 33. Он появился в клубе из Тольятти ещё летом 2020-го и отыграл за команду четыре года. В прошлом сезоне Иван помог «Акрону» подняться в РПЛ, но сам остался в Первой лиге — вернулся в родной «Урал». В Екатеринбурге Чудин, можно сказать, игрок ротации. В нынешнем чемпионате поучаствовал в 10 матчах: трижды выходил в основе и семь раз — на замену.
Сергей Макаров
Макаров вошёл в историю российского футбола ещё до появления в «Акроне»: стал победителем юношеского Евро-2013, реализовав решающий пенальти в финале с Италией. Но во взрослом футболе до сборной России центрхав не дотянул и даже в РПЛ провёл всего полтора сезона. В клубе из Тольятти Сергей находился с лета 2022-го по лето 2024-го. Во встрече со «Спартаком» стал автором голевого паса. После того как команда поднялась в элиту, Макаров ушёл и подписал контракт с «Аланией». Однако зимой владикавказцы резко сократили бюджет, поэтому с января он уже в «Роторе». В нынешнем сезоне у Сергея 21 матч без результативных действий.
Антон Килин
Килин — капитан того «Акрона» и автор голевой передачи на второй гол в матче со «Спартаком». 32-летний на тот момент хавбек-универсал сделал скидку, после которой Салтыков опередил Даниила Денисова и забил. Антон провёл в клубе из Тольятти три с половиной года. Пришёл в феврале 2021-го — ушёл летом 2024-го. Он тоже поднимал «Акрон» в РПЛ. Когда же команду стали резко обновлять под элиту, Килин нашёл вариант в Армении. В нынешнем сезоне играет за «Урарту», где оформил 2+3 в 16 матчах.
Максим Палиенко
Палиенко был заменён в игре со «Спартаком» уже через полчаса из-за травмы. Вообще, Максим родом из Самары, так что, выступая за «Акрон», чувствовал себя как дома во всех смыслах этого слова. Атакующий полузащитник, в чьей карьере были «Крылья Советов» и «Зенит», задержался в тольяттинском клубе на три с половиной года. Не покинул его даже после выхода «Акрона» в элиту. В нынешнем сезоне Палиенко 11 раз вышел в основе в РПЛ и Кубке России и ещё трижды на замену — забил два гола. Тем не менее в зимнее окно отправился вслед за Килиным в «Урарту». Там у него пока 0+1 в трёх матчах.
Никита Салтыков
Встреча со «Спартаком» была звёздным часом для юного, 19-летнего Салтыкова. О талантливом атакующем полузащитнике узнала вся России — парень поразил тем, с какой смелостью шёл в дриблинг против, казалось бы, более классных защитников. Именно Никита забил победный, второй гол «Акрона». Салтыков находился в аренде из «Крыльев Советов», поэтому отыграл за команду из Тольятти всего полгода. Потом вернулся в Самару, ярко дебютировал в РПЛ и был продан «Локомотиву». Но в «Локо» присел на скамейку: в этом сезоне у Никиты всего девять матчей (в основе — четыре в кубковом турнире) и один голевой пас.
Андрес Понсе
Понсе — единственный легионер того «Акрона» и автор первого гола в ворота «Спартака». Венесуэлец забил Александру Максименко головой. До появления в клубе из Тольятти Андрес уже поиграл в элите за «Анжи», «Ахмат» и «Ротор», так что топ-командой его было не напугать. В «Акроне» нападающий провёл полтора сезона (с января 2023-го по июль 2024-го) и покинул его, внеся посильный вклад в выход тольяттинцев в РПЛ. Потом вернулся в Южную Америку — подписал контракт с колумбийской «Букарамангой». В нынешнем сезоне у Понсе 4+1 в 31 матче.
Евгений Песегов
Песегов начинал матч со «Спартаком» на скамейке, но вступил в игру уже на 30-й минуте из-за повреждения у Палиенко. 34-летний опорный полузащитник не подкачал — активно включился в работу, а вскоре после его выхода команда забила дважды. Евгений отдал «Акрону» три года карьеры. Выступал за тольяттинцев с лета 2021-го по лето 2024-го. Подняв вместе с партнёрами клуб в РПЛ, Песегов отправился на новое место. В нынешнем сезоне играет во Второй лиге за «Ленинградец», в 19 матчах забил четыре мяча и сделал пять голевых передач.
Абу-Саид Эльдарушев
Молодой нападающий сыграл со «Спартаком» полчаса, поменяв во втором тайме подуставшего Понсе. Картины не испортил, пусть и не отличился. В «Акроне» он оказался незадолго до того кубкового матча, перейдя в январе 2023-го из «Алании». Отыграл за команду из Тольятти полтора года. Более того, не покинул «Акрон» сразу после выхода клуба в РПЛ. В 1-м туре нынешнего сезона забил и отдал голевую передачу во встрече с «Локомотивом» в Москве. Тем удивительнее, что этот матч остаётся единственным для Абу-Саида в элите. Его тут же продали в «Балтику», где Эльдарушев оформил 3+4 в 21 игре.
Руслан Апеков
Воспитанник «Краснодара» и игрок группы атаки Апеков получил со «Спартаком» полчаса, выйдя на замену. В «Акроне» он был с января 2023-го по июль 2024-го. Однако выиграть конкуренцию за место в основе не сумел, уезжал на правах аренды в «Ленинградец». Летом клуб из Тольятти познакомился с РПЛ, а вот Руслан остался в Первой лиге — перебрался как свободный агент в «КАМАЗ». В Набережных Челнах у Апекова три гола в 18 матчах.
Павел Шакуро
Защитник Шакуро выходил со «Спартаком», что называется, под премиальные. На самом деле с помощью замены на 90+2-й минуте тренер «Акрона» хотел усилить оборону на концовку и, очевидно, дать команде передышку. Павел в своё время прошёл через молодежную сборную России, но до звёзд не добрался — лишь пару раз сыграл в РПЛ за «Сочи». А в клубе из Тольятти отыграл один сезон-2022/2023. Приходил из «Енисея», затем отправился за новым вызовом в «Волгарь». Традицию менять команды каждый год продолжил и в 2024-м, подписав контракт с «Шинником». В этом сезоне у Шакуро 16 матчей без результативных действий.
Дмитрий Сасин
Ещё в 2017 году Сасин дебютировал в РПЛ по воле случая. Страдавшая от безденежья «Томь» вынуждена была бросать в бой вчерашних дублёров — тогда Дмитрий, сыгравший едва ли не на всех позициях, провёл все свои 12 матчей в элите и обратил на себя внимание. Затем хавбек уезжал в Беларусь, а с января 2022-го по июль 2023-го играл за «Акрон». В кубковой встрече со «Спартаком» его также выпустили на замену в компенсированное время. Последние два года Сасин — в «Соколе», в Первой лиге. В нынешнем сезоне у него 3+1 в 24 матчах.
Тренер — Евгений Калешин
Калешин по-своему уникальный специалист. Никогда не работая в РПЛ, он сделал себе имя как тренер благодаря громким высказываниям о российском футболе и кубковому прорыву «Акрона» в сезоне-2022/2023. Тогда команда под его руководством прошла также московские «Торпедо», «Локомотив» и «Динамо». В клубе из Тольятти Калешин работал с сентября 2022-го до конца 2023 года, а после конфликта с руководством был отправлен в отставку. Хотя «Акрон» находился в тройке. Потом пять месяцев провёл в «Алании», а с этого сезона тренирует «Чайку». Команда под его руководством занимает 11-е место в Первой лиге.