«Барселона» вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Барселона» (Испания) обыграла «Бенфику» (Португалия) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Поединок, который прошел на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне, завершился со счетом 3:1. Голами в составе победившей команды отметились Рафинья, который оформил дубль, отличившись на 11-й и 42-й минутах игры, и Ламин Ямаль. Единственный гол португальской команды оформил Николас Отаменди.

Первая встреча команд, которая состоялась в Португалии 5 марта, завершилась также победой «Барселоны» со счетом 1:0. Таким образом, с общим счетом по двум матчам 4:1 каталонская команда вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который в финале сезона-2023/24, прошедшем на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, оказался сильнее дортмундской «Боруссии». Встреча завершилась со счетом 2:0.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.