Тренер «ПСЖ» Энрике прокомментировал победу в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о выходе в четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 после победы в гостевом матче с «Ливерпулем» со счётом 1:0 (4:1 пен.).

© Чемпионат.com

«Я очень доволен. Мы показали, что являемся настоящей командой. Сегодня, с нашими болельщиками, это была отличная игра, и мы гордимся этой великой командой. Это только начало! Наша ментальность заключается в том, чтобы становиться лучше. Это была очень сложная игра, потому что «Ливерпуль» — очень сильная команда… Это был матч для всех наших болельщиков», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Теперь в 1/4 финала главного еврокубкового турнира парижане встретятся с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге». Первая игра завершилась победой англичан — 3:1.