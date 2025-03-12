Ламин Ямаль назвал свой лучший гол за «Барселону»

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль назвал гол лиссабонской «Бенфике» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов лучшим своим мячом за каталонский клуб.

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«На мой взгляд, это мой лучший гол за «Барселону». Я рад, что помог команде пройти дальше, ведь это самое главное. Теперь посмотрим, кто будет нашим следующим соперником», — приводит слова Ямаля Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль сыграл за «Барселону» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.