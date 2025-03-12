Александр Кержаков объяснил свой уход из «Кайрата»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков поделился мыслями об уходе с поста главного тренера «Кайрата» в сентябре 2024 года.

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— Почему ушёл из «Кайрата»? — Не хочу вдаваться в подробности. Просто есть вещи, которые важны для меня. Уважение должно быть. Уважение от всех ко всем. Мы же все люди в первую очередь. Нет такого, что я начальник и не уважаю своих подчинённых. Есть внутренние вещи, которые могут обсуждаться между тренером и президентом. А есть моменты командные, которые, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, я не смогу вытерпеть. Были ситуации, которые обсуждались между мной и руководством, где наедине можно говорить обо всём в разных интонациях. Команда и раздевалка — это место, где не нужно выяснять отношения между тренером, руководством и футболистами. На мой взгляд, руководитель не должен заходить в раздевалку и выяснять отношения с тренерским штабом, футболистами, медицинским персоналом. Если хочется, то вызови к себе лично кого-то, спрашивай, увольняй. — Я знаю ситуацию со стороны Саши Мартыновича, который сказал, что он поддерживает тебя в этом решении, что ты правильно поступил. — В этой ситуации могло быть несколько вариантов развития событий. Я на следующий день написал заявление, но у меня всё равно были разговоры с руководством. Я сказал: «Если вы принимаете это заявление, окей. Если не принимаете, то я продолжаю работать, но таких вещей не должно быть». Они приняли моё заявление, но до этого был момент, когда они позвонили и сказали, что я должен извиниться за то, что написал заявление. Они сказали, что так принято. Неуважительно высказались не только в мой адрес. Я ответил, что это исключено, — сказал Кержаков в видео на своём YouTube-канале Smol Talk.

Кержаков покинул казахстанский клуб 3 сентября 2024 года. Предыдущим клубом Александра Кержакова был сербский «Спартак» из Суботицы, который он возглавлял с июня по ноябрь 2023 года. Ранее экс-форвард работал в качестве главного тренера в кипрской «Кармиотиссе» (с февраля по апрель 2023 года), «Нижнем Новгороде» (с июня 2021 по июнь 2022 года) и томской «Томи» (с сентября 2020 по май 2021 года).