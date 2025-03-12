В «Динамо» раскрыли, когда ожидают возвращения Тюкавина

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал, что бело-голубые ориентируются на то, что нападающий команды Константин Тюкавин восстановится от травмы крестообразной связки через шесть месяцев. В крайнем случае форвард может пропустить до восьми месяцев.

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«С сегодняшнего дня Костя начинает полноценный процесс восстановления в условиях нашей базы под присмотром наших физиотерапевтов. Будем идти поэтапно, от месяца к месяцу с увеличением нагрузки. Сейчас ориентир восстановления — шесть месяцев. Классическое восстановление занимает до восьми месяцев», — приводит слова Родионова ТАСС.

22-летний Константин Тюкавин был заменён на 22-й минуте матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1). В этом сезоне чемпионата России нападающий провёл 19 матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. «Динамо» после 20 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.