Гарри Кейн прокомментировал победу «Баварии» над «Байером» в ЛЧ

Английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с леверкузенским «Байером» (2:0).

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«Великолепная игра всех ребят. Вдали от дома в ответном матче лучше не бывает. Четвертьфинал, мы идём!» — написал Кейн на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первая игра завершилась победой мюнхенцев (3:0). Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния со счётом 5:0 победу одержала «Бавария», вышедшая в 1/4 финала главного еврокубкового турнира.

В следующем раунде подопечные Венсана Компани встретятся с лидером Серии А — миланским «Интером». Первый матч пройдёт в Мюнхене.