Вратарь Лунев готовится к матчу с ЦСКА без ограничений, сообщили в «Динамо»

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов заявил «Матч ТВ», что голкипер Андрей Лунев готовится к матчу с ЦСКА в Кубке России без ограничений.

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По решению медицинского штаба Лунев пропускал матч 20‑го тура МИР РПЛ с махачкалинским «Динамо» (4:0).

— Находились ли вы на связи с медицинском штабом в Германии? Каково состояние Андрея Лунева?

— Конечно. Сейчас век информационных технологий, поэтому все решения принимались, можно сказать, в онлайн‑режиме. Андрей без ограничений готовится к игре с ЦСКА и сможет принять в ней участие, — сказал Родионов «Матч ТВ».

Первый полуфинальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится в среду на поле ЦСКА и начнется в 20:30.

Прямую трансляцию матча смотрите с 20:15 на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.