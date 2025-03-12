«Ливерпуль» впервые в своей истории проиграл серию пенальти в Лиге чемпионов

Английский «Ливерпуль» впервые в своей истории проиграл серию пенальти в матче Кубка и Лиги чемпионов. До этого «красные» добыли три победы в трёх случаях с послематчевой серией пенальти. Об этом сообщает Opta Sport.

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Накануне, 11 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «ПСЖ». Команды играли на стадионе «Энфилд». Встречу обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем. Гости одержали минимальную победу со счётом 1:0 (4:1 пен.).

Первый матч между командами завершился победой мерсисайдцев в гостях со счётом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил хавбек Харви Эллиотт. Таким образом, «ПСЖ» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов текущего розыгрыша. В следующем раунде команда Луиса Энрике встретится с победителем пары «Астон Вилла» — «Брюгге». Первая игра завершилась со счётом 3:1 в пользу англичан.