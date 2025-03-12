Орлов высказался о расистском скандале с игроком «Зенита»

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о расистском скандале вокруг полузащитника «Зенита» Вендела.

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«Во-первых, не должно быть никакой паники у тех, кто болеет за «Зенит». У «Зенита» достаточно ресурсов и без Вендела сыграть. Вендел подвёл команду. Он ведь знает это правило. Мы видели Винисиуса. Он сказал судье: «Я не буду больше играть». Так что Вендел, если бы он немножко соображал лучше, он бы мог судье сказать: «Знаете, при таком отношении трибун я ухожу с поля». Это создало бы прецедент. Но он тихо отомстил, а это телевидение тихо увидело. И по регламенту он должен быть наказан. Лично я, конечно, его понимаю. Это особое оскорбление людей, которые становятся отторгнутыми из-за цвета. Это же самое страшное. Конечно, это расизм. Помните лозунг ФИФА и УЕФА? Расизм вне футбола», — приводит слова Орлова «Радио Зенит» в своём телеграм-канале.

Бразилец показал неприличный жест болельщикам «Факела» в Воронеже на матче 20-го тура РПЛ (2:0). Судья за это наказал Вендела красной карточкой. Позже легионер заявил, что с трибун в его адрес были расистские выкрики, поэтому он не сдержался. «Зенит» подал в КДК запрос на отмену красной карточки, чтобы бразилец мог сыграть со «Спартаком».

Напомним, «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка за 20 матчей. Сине-бело-голубые отстают от «Краснодара» лишь по дополнительным показателям.