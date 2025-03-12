Колосков и Нигматуллин оценили перспективы игры между сборными России и США

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин считает интересной идею проведения товарищеского матча с командой США, а почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков видит несвоевременность в его организации. Об этом они рассказали ТАСС.

4 марта депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в беседе с ТАСС предложил провести товарищеский хоккейный матч между командами России и США. Главный тренер сборной "Россия 25" по хоккею Роман Ротенберг рассказал "Спорт-Экспрессу", что национальная команда готова провести матч против американцев даже на нейтральной территории. В футболе между сборными России и США нет такой конкуренции, как в хоккее, однако в обеих странах уделяют большое внимание развитию этого вида спорта, аудитория футбола и в России, и в США большая. ТАСС решил опросить экспертов по возможному проведению матча между сборными по футболу.

"Дебютный матч за сборную своей страны всегда памятен для любого спортсмена, даже соперник не играл особой роли для меня тогда, поэтому о какой-то принципиальности сказать не могу, я же не за хоккейную сборную играл, - сказал Нигматуллин, который дебютировал за сборную России в товарищеском матче с командой США в 2000 году. - Тогда команда у США была крепкой, сейчас тоже, за нее выступают ряд высококлассных футболистов, которые на заметных ролях в Европе. Я с воодушевлением смотрю на нынешнее сближение двух стран, считаю, что две великие державы должны дружить. И почему бы как раз не начать со спорта, он был объединяющим моментом, хотя в последнее время стал из-за европейских руководителей немного политизированным. Но с удовольствием можем провести матч в любом виде спорта, это будет серьезный соперник, потому что спорт в США всегда был и остается на высоком уровне. Поэтому было бы интересно провести такой матч сейчас, в том числе по футболу".

"Мой дебютный матч с командой США был в 2000 году, помню статью в СМИ про "черную пантеру", которая не дала американской сборной с 9 ударами забить ни одного мяча. Поэтому у меня свои добрые впечатления от той игры. Я думаю, что и сейчас будут хорошие спортивные эмоции от такого матча. Сейчас чемпионат США (MLS) поднял уровень сборной, нельзя, конечно, его сравнивать с ведущими европейскими турнирами, но лучшие футболисты выступают в хороших клубах, многие - в Европе. Поэтому будет интересно сравнить наш уровень футбола с "соккером" в Америке. Я не уверен, что у всех российских и американских футболистов есть визы США и России соответственно. Если отбрасывать технические моменты организации, то было бы отличной идеей провести игру на обеих территориях. В США много классных стадионов, которые готовят к чемпионату мира, у нас тоже много хороших арен, в обеих странах любят футбол", - добавил бывший футболист сборной России.

В 2000 году сборная России обыграла команду США со счетом 2:0 в товарищеском матче, игра прошла в Москве. Нигматуллин невысоко оценивает шансы на повторение матча сборных России и США 2020 года в качестве игры ветеранов.

"Повторить в виде матча легенд игру сборных России и США 2000 года? Идея выглядит немного фантастической, хотя и очень интересной, - отметил Нигматуллин. - Сборная того времени - моя любимая команда, поэтому я с огромной радостью принял бы участие в таком сближающем наши страны событии. Но пока не очень верю в реализацию, это требует большой проработки. Но в целом это было бы дополнительным бонусом".

Проведение матча сборных России и США несвоевременно

Колосков считает проведение товарищеского матча сборных России и США несвоевременным.

"Мы же всегда говорили, что политика и спорт несовместимы, как вдруг начинаем привязывать одно к другому, это противоречит нашей логике. Хотя я никогда серьезно не воспринимал, что спорт вне политики, спорт, наоборот, является одним из сильнейших рычагов политики, - сказал Колосков. - Поэтому в этом контексте можно порассуждать на эту тему, но все эти рассуждения бессмысленны абсолютно. Потому что целесообразности от такой встречи я не вижу. Что касается самой ситуации на Украине, то переговоры еще не начались, речь идет о дипломатических сферах, экономике, пока идет подготовка к разговору. Поэтому в этой связи как-то опережать события нет необходимости. Тем более в НХЛ [Национальной хоккейной лиге] уже ответили, что не видят целесообразности в матче по хоккею".

"Хотя, конечно, теоретически было бы неплохо на этом фоне что-то сделать. Но я не убежден, что это нужно делать в данный момент, сейчас других забот хватает. Юридически провести матч Россия - США возможно, нам никто не запрещает проводить товарищеские игры - с США, Канадой, хоть с кем. Вопрос - насколько это целесообразно, а также как отреагирует другая сторона. Лишний раз нарываться на отказ тоже некрасиво. Поэтому нужно все взвесить, обдумать, найти время, когда это будет своевременно, оправданно, когда принесет результат. Сейчас можно рассуждать на эту тему, не более того", - добавил почетный президент РФС.

Колосков считает, что проведение матча сборных России и США также принесет бессмысленные расходы.

"Все эти матчи, в том числе игры легенд, конечно, представляют интерес, что говорить. Но насколько это своевременно будет, насколько реально? Представляете, сколько это будет стоить, а ради чего? Не так все просто, одно дело пофилософствовать, а другое - практически подойти, - отметил Колосков. - Я думаю, что сейчас несвоевременно это обсуждать, бессмысленно".

В последний раз сборные России и США провели товарищеский матч в 2012 году. Встреча в Краснодаре завершилась вничью со счетом 2:2.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.