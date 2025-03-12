Терехин назвал футболиста, который может побить рекорд Дзюбы

Бывший футболист московского «Динамо» Олег Терехин считает, что нападающий «бело‑голубых» Константин Тюкавин способен превзойти бомбардирский рекорд форварда Артема Дзюбы в российском футболе.

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В воскресенье 36‑летний Дзюба отличился в матче 20‑го тура МИР РПЛ против самарских «Крыльев Советов» (2:0). Для форварда это 234‑й гол в карьере, он опередил Александра Кержакова и единолично стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

— Для Дзюбы установление нового рекорда — это точно большое событие. Пишут про мотивацию Дзюбы, но она у него всегда была. Помню, когда его отдавали в аренды, он везде забивал: в Томске, Туле и других городах. Он всегда доказывал, что очень сильный футболист. Надо посмотреть, кто ближайший к Дзюбе по забитым мячам. Вроде бы никто. У Тюкавина сейчас травма, но он уже забил 40 мячей и находится в молодом возрасте. Возможно, он побьёт рекорд Дзюбы, — цитирует Терехина «Чемпионат».

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