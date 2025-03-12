«Спартаку» зимой предлагали Лоррана, который мог перейти в ЦСКА

«Спартаку» зимой предлагали подписать полузащитника «Фламенго» Лоррана, сообщает Metaratings.

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По информации источника, «Спартак» не стал рассматривать кандидатуру 18-летнего игрока , так как ставил целью покупать уже готовых сформировавшихся футболистов с минимальными рисками.

Лорран был близок к переходу зимой в ЦСКА, но трансфер бразильца не состоялся. В армейском клубе срыв трансфера объясняли тем, что сторона игрока в последний момент изменила условия сделки.

Лорран выступает за «Фламенго» с 2024 года. На его счету 35 матчей за бразильский клуб, 2 гола и 3 результативные передачи.

«Спартак» в РПЛ идет на 3-м месте, набрав в 20 матчах 40 очков. 16 марта красно-белые дома сыграют с петербургским «Зенитом».