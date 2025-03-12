Ямаль установил рекорд Лиги чемпионов

17-летний нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории Лиги чемпионов УЕФА, который сумел отдал пять голевых передач, сообщает ВВС. Предыдущий рекорд принадлежал английскому форварду Тео Уолкотту, которому на тот момент было 19 лет.

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За свою карьеру Ямаль принял участие в 19 матчах Лиги чемпионов, в которых забил три гола и отдал пять результативных передач.

В нынешнем сезоне 17-летний Ямаль сыграл за «Барселону» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.