Нападающий «Атлетико» получил пять матчей дисквалификации за оскорбление судьи

Футболист мадридского «Атлетико» Анхель Корреа получил пять матчей дисквалификации за оскорбление судьи и удаление в матче 27-го тура Ла Лиги с «Хетафе» (1:2). Об этом сообщает COPE в социальной сети X.

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Аргентинский нападающий получил красную карточку на 87‑й минуте матча с «синими». При удалении с поля Корреа позволил себе ряд нецензурных выражений в адрес арбитра и его матери. Эти слова были внесены делегатом в протокол матча.

«Атлетико» после 27 туров Ла Лиги занимает третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на одно очко. В следующем матче внутреннего первенства «матрасники» сыграют как раз с «сине-гранатовыми».