Черданцев провел параллель между «Спартаком» и ПСЖ

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев поделился впечатлениями от игры «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов. Он отметил, что в центральной линии парижан нет классического разрушителя. Эксперт провёл параллель между французским клубом и московским «Спартаком», который также может играть с двумя низкорослыми хавбеками в центре.

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