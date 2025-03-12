«Акрон» запустил наружную рекламу с упоминанием рекорда Дзюбы

«Акрон» запустил наружную рекламу с упоминанием рекорда Артема Дзюбы.

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В воскресенье форвард забил 234‑й гол в карьере, опередил Александра Кержакова и стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

«Лучший бомбардир российского футбола в «Акроне», – сказано в сообщении на экране.

В Москве реклама размещена на медиафасаде на Новом Арбате. В «Акроне» отметили, что баннеры с Дзюбой есть в Тольятти, Самаре, Санкт‑Петербурге и других городах страны.