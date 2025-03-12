Дзюба не попал в состав «Акрона» на матч со «Спартаком»

Тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак» назвали стартовые составы на матч второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России.

«Акрон»: Волков, Эсковаль, Витор, Бардыбахин, Бокоев, Москвичёв, Эсанов, Галоян, Хабулов, Грибов, Дмитриев.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Литвинов, Рябчук, Пруцев, Мартинс, Зобнин, Бонгонда, Солари, Гарсия.

Нападающий «Спартака» Артем Дзюба в стартовый состав «Акрона» не попал.

Встреча состоится на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 16:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, главным арбитром которого назначен Артем Чистяков.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) московский клуб идет на третьем месте, набрав 40 баллов. Красно-белые на три очка уступают лидерам РПЛ — петербургскому «Зениту» и «Краснодару». «Акрон», который в текущем сезоне дебютировал в РПЛ, идет на девятой строчке. Команда за 20 сыгранных туров набрала 25 очков.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».