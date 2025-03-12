Назван фактор, который может выбить «Спартак» из чемпионской гонки

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов не стал называть критичным отрыв красно-белых от петербургского «Зенита» и «Краснодара» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Самая важная игра для этих команд и всего чемпионата будет в следующем туре, когда встретятся «Спартак» и «Зенит». Если в этом матче москвичи проиграют, то выбывают из гонки за золотые медали. А если победит, то будет опять интрига до последних туров. Мне кажется, что чемпионом станет или «Спартак», или «Зенит», — заявил он.

В турнирной таблице национального первенства «Зенит» и «Краснодар» набрали по три очка. «Спартак» идет на третьей позиции, в активе команды 40 баллов.

«Спартак» и «Зенит» сыграют в 21-м туре Российской премьер-лиги. Встреча состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена» 16 марта. Стартовый свисток прозвучит для футболистов в 19:45 по московскому времени.

«Зенит» выиграл шесть последних розыгрышей Российской премьер-лиги. Команда Сергея Семака не проигрывает в РПЛ с сезона-2018/19.