Тренер «Акрона» рассказал, почему Дзюба не вошел в стартовый состав на матч КР

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заурбек Тедеев в эфире «Матч ТВ» заявил, что нападающий Артем Дзюба не вошел в стартовый состав команды на матч FONBET Кубка России против «Спартака», так как игроку необходимо время на восстановление после игры с «Крыльями Советов» в МИР РПЛ.

© Матч ТВ

Игра второго этапа ¼ финала Пути регионов пройдет в Самаре и начнется в 16:00 по московскому времени. В воскресенье «Акрон» победил «Крылья Советов» со счетом 2:0, Дзюба забил гол, который позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

— Почему не играет Дзюба?

— Против «Крыльев» мы провели активную игру в плане физических воздействий, очень много пробежали, команда оказалась лучшей в лиге по этим показателям. С того матча прошло всего 72 часа. Таким футболистам, которые сыграли 90 минут, нужно время для восстановления. Надо учитывать, что были перелеты. У нас так сложились обстоятельства, что нам нужно было готовиться к матчу в Москве. Это тоже определенная нагрузка, поэтому приняли решение, что некоторым футболистам нужно дать больше времени на восстановление.

На сегодняшний день большой соблазн двигаться дальше в Кубке, мы этого хотим, но всё равно мы понимаем, что ротация необходима в данной ситуации вне зависимости от того, как ты укомплектованы. Мне важно сохранить и физическое, и ментальное состояние футболистов. К такой ротации мы должны были прибегнуть также из‑за погодных условий, — сказал Тедеев в эфире «Матч ТВ».

Прямую трансляцию матча смотрите с 15:45 (мск) в эфире телеканала «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.