Игрок ЦСКА рассказал, кем бы он стал, если бы не футбол

Полузащитник московского ЦСКА Кирилл Глебов ответил на вопрос, чем бы он занялся, если бы не профессиональная карьера футболиста. Так, игрок армейцев отметил, что в детстве хотел быть поваром.

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— Если не футбол, где оказался бы?

— Когда жили в Челябинске, то говорил родителям, что хочу стать поваром (смеётся), — приводит слова Глебова официальный сайт ПФК ЦСКА.

Глебову 19 лет, в системе ЦСКА он находится с 2020 года. За первую команду полузащитник выступает с 2023-го. В нынешнем сезоне Кирилл провёл 10 матчей во всех турнирах и забил один гол. Действующий контракт футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2017 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глебова в € 750 тыс.