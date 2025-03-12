Защитник «Факела» заочно примет участие в заседании КДК РФС

Заместитель руководителя отдела по связям с общественностью и СМИ «Факела» Павел Горячев рассказал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ, кто будет представлять воронежскую команду на заседании КДК РФС, где будет разбираться матч 20-го тура РПЛ между «Факелом» и «Зенитом».

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«В совещании примут участие представители клуба и заочно Божин (по ВКС) (по видеоконференцсвязи – «Спорт День за Днем»)», – отметил Горячев.

На заседании КДК будет рассмотрен эпизод с расистскими оскорблениями в адрес полузащитника сине-бело-голубых Вендела со стороны болельщиков «Факела», а также поведение защитника воронежцев Сергея Божина, который, предположительно, назвал бразильского игрока «макакой».

На 74-й минуте встречи Вендел получил красную карточку за неприличный жест в адрес болельщиков «Факела». Теперь он должен пропустить выездной матч 21-го тура со «Спартаком». «Зенит» попытается отменить красную карточку бразильца.