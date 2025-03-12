Дзюба обвинил Кержакова в лукавстве

Артем Дзюба обвинил Александра Кержакова в лукавстве
Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил, что экс-форвард сборной России Александр Кержаков не поздравил его с рекордом по количеству голов в истории нашего футбола.
На выходных Дзюба стал лучшим бомбардиром среди российских игроков, обогнав по данному показателю Кержакова. Гол в ворота "Крыльев Советов" (2:0) на прошлых выходных стал для Артема 234-м в карьере, в то время как у Кержакова в активе было 233 гола.
"Поздравил ли меня Кержаков? Нет. Он вообще как-то токсично себя ведет, лукавит как-то", - сказал Дзюба журналистам после кубковой встречи со "Спартаком" (2:3), в которой Артем также забил.