Дзюба обвинил Кержакова в лукавстве

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба заявил, что экс-форвард сборной России Александр Кержаков не поздравил его с рекордом по количеству голов в истории нашего футбола.

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На выходных Дзюба стал лучшим бомбардиром среди российских игроков, обогнав по данному показателю Кержакова. Гол в ворота "Крыльев Советов" (2:0) на прошлых выходных стал для Артема 234-м в карьере, в то время как у Кержакова в активе было 233 гола.