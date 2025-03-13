Суперкомпьютер назвал главного фаворита в борьбе за победу в ЛЧ

Суперкомпьютер Opta назвал главного претендента на победу в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 после завершения ответных матчей 1/8 финала турнира. Так, наибольшие шансы выиграть престижнейшее клубное европейское соревнование — у «Барселоны» (20,4%).

Список из топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов выглядит следующим образом:

1. «Барселона» — 20,4%

2. «ПСЖ» — 19,3%

3. «Арсенал» — 16,8%

4. «Интер» — 16,4%

5. «Реал» — 13,6%

6. «Бавария» — 9,7%

7. «Астон Вилла» — 2,8%

8. «Боруссия» Дортмунд — 1%

Примечательно, что неделю назад фаворитом по версии Opta считался «Ливерпуль», однако в 1/8 финала английский клуб выбыл из числа соискателей трофея, уступив по сумме двух встреч «ПСЖ» (1:0, 0:1 (1:4 пен.)).