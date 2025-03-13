Мадридский «Реал» установил рекорд Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов, выиграв четыре серии пенальти в главном европейском клубном турнире.

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Ни одна команда не имеет подобной статистики в турнире.

«Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, одержав победу в серии послематчевых пенальти над мадридским «Атлетико».

Встреча на домашнем стадионе «Атлетико» «Метрополитано» завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 26-й секунде забил хавбек «Атлетико» Конор Галлахер. На 70-й минуте бразилец Винисиус не реализовал 11-метровый удар.

Первая встреча завершилась победой «Реала» 1:0. В дополнительное время команды не смогли забить друг другу, судьба противостояния решалась в серии пенальти. В ней футболисты «Реала» победили со счетом 4:2. В составе «Атлетико» свои попытки не реализовали Хулиан Альварес и Маркос Льоренте, а у «сливочных» — Лукас Васкес.