Стали известны все четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил четвертьфинальные пары Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Состав стал известен на сайте организации.

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В 1/4 финала турнира лондонский «Арсенал» встретится с мадридским «Реалом», парижский «Пари Сен-Жермен» — с «Астон Виллой» из Бирмингема, «Барселона» — с дортмундской «Боруссией», а мюнхенская «Бавария» — с миланским «Интером». матчи состоятся 8 и 9 апреля, ответные — 15 и 16 апреля.

Российские клубы не принимают участие в розыгрыше Лиги чемпионов из-за санкций со стороны УЕФА.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Реал». Финал нынешнего розыгрыша пройдет 31 мая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.