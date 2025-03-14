Трент Александер-Арнолд не сыграет в финале Кубка английской лиги.

Финальный матч между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» пройдет 16 марта.

Трент был вынужденно заменен во 2-м тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1, 1:4 – по пенальти) из-за повреждения. Ибраима Конате покинул поле в дополнительное время также из-за травмы.