Трент не сыграет в финале Кубка лиги с «Ньюкаслом» из-за травмы, подтвердил Слот. Защитник «Ливерпуля» вернется «к концу сезона». Участие Конате под вопросом
Трент Александер-Арнолд не сыграет в финале Кубка английской лиги.
Финальный матч между «Ливерпулем» и «Ньюкаслом» пройдет 16 марта.
Трент был вынужденно заменен во 2-м тайме ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (1:1, 1:4 – по пенальти) из-за повреждения. Ибраима Конате покинул поле в дополнительное время также из-за травмы.
«Трент действительно недоступен. Он не сыграет в финале. Ему еще предстоит пройти обследование, чтобы определить сроки восстановления, но мы ожидаем, что он вернется к концу сезона. Что касается Конате, вчера у нас не было тренировки – был выходной, а позавчера был день восстановления, поэтому я ожидаю, что сегодня он будет тренироваться с нами. Посмотрим, в каком он состоянии», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот.