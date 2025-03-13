Малафеев сравнил Вендела с Зиданом

Бывший футболист сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Зенита» Вендела.

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«Спортсмены должны понимать, что их всегда будут провоцировать. И Вендел не исключение: ему могут сказать все что угодно – обозвать, задеть, оскорбить. К этому необходимо быть готовым. Как и Зидану, который должен был справиться с тем, что Матерацци сказал про его мать и сестру. Это часть спорта. Ужасная, мерзкая, но часть», – приводит слова Малафеева «Спорт-Экспресс».

Вендел во время матча 20-го тура чемпионата России против «Факела» показал неприличный жест в адрес трибун. Главный арбитр матча после подсказки от ВАР показал футболисту прямую красную карточку. Позже 27-летний игрок сообщил, что он совершил поступок после того, как в услышал в свой адрес расистские выкрики с трибун . Из-за этого удаления Вендел пропустит матч 21-го тура РПЛ против «Спартака». 9 марта в «Зените» сообщили, что намерены обжаловать красную карточку в КДК РФС.

В текущем сезоне чемпионата России Вендел принял участие в 16 матчах, в которых отметился одним голом и 8 результативными передачами.