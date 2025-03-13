Альварес высказался об отмененном пенальти в матче с «Реалом»

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес высказался об отменённом пенальти в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Напомним, гол Альвареса отменили, поскольку форвард дважды задел мяч во время исполнения удара с «точки».

«Я не почувствовал, что прикасался к мячу», — приводит слова Альвареса Marca.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоялся накануне, 12 марта. Команды играли на стадионе «Рияд Эйр Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игру обслуживала польская бригада арбитров, которую возглавлял Шимон Марциняк. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «матрасников», однако в серии пенальти были точнее «сливочные» — 4:2.