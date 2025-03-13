"Факел" наказали проведением одного матча без зрителей за проявление болельщиками расизма

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал воронежский "Факел" закрытием трибун на один матч за проявление болельщиками расизма в отношении бразильского игрока "Зенита" Вендела в матче 20-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Мы рассмотрели записи со стадиона поминутно, - сказал Григорьянц. - Первое расистское скандирование было во втором тайме во время владения мячом Венделом. На 74-й минуте он был удален, но после этого при подаче углового Дугласом Сантосом уханье было уже в его адрес, а еще позже - в адрес Луиса Энрике. Такое поведение болельщиков недопустимо".

"За совершение зрителями действий, направленных на унижение человека по признаку расы, КДК РФС принял решение обязать "Факел" провести один домашний матч без зрителей и оштрафовать клуб на 1 млн рублей", - сказал Григорьянц.

8 марта "Зенит" на выезде обыграл "Факел" со счетом 2:0. Вендел был удален на 74-й минуте за оскорбительный жест в адрес трибуны болельщиков. Позднее в соцсетях распространилось видео, на котором неустановленные болельщики "Факела" допустили оскорбительные жесты и высказывания в адрес Вендела на расистской почве.

Действия болельщиков "Факела" осудила РПЛ. В лиге отметили, что информация о дискриминационном поведении поклонников воронежской команды внесена в рапорт по итогам матча, что позволило рассмотреть ситуацию на заседании КДК РФС.

Ближайший домашний матч "Факел" проведет 5 апреля против грозненского "Ахмата".