Брат Захаряна раскрыл подробности по поводу проблем игрока с вылетом в Англию

Давид Захарян, брат полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, раскрыл подробности по поводу проблем футболиста с вылетом в Англию на матч с «Манчестер Юнайтед».

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«Арсен и Траоре в Париже, получают визу. Амори визу получил. А у Арсена допустили ошибку в посольстве. И теперь ждут одобрения сегодня. Если всё произойдёт быстро, то Арсен вылетает из Парижа в Манчестер (лететь полтора часа). Если не дай бог не успеют, то Арсен отправится в Мадрид на матч с «Райо»! Ждём новостей. Без паники», — написал Давид Захарян в своём телеграм канале.

Ранее испанские СМИ сообщили, что «Реал Сосьедад» чартерным рейсом долетел до Англии, где в четверг, 13 марта, клуб сыграет с «Манчестер Юнайтед» во втором матче 1/8 финала Лиги Европы — 2024/2025. Первая встреча команд завершилась ничейным результатом (1:1). Арсена Захаряна не было на борту самолёта, который прилетел в Манчестер.