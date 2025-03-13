Легенда «Спартака» призвал дисквалифицировать Вендела до конца сезона

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Бубнов в эфире «Коммент.Шоу» призвал дисквалифицировать игрока петербургского «Зенита» Вендела до конца сезона условно.

«Денежного штрафа «Зениту» и «Факелу» будет достаточно? Да, и плюс, плюс до конца сезона Вендела условно дисквалифицировать», — сказал Бубнов.

На 75-й минуте Вендел показал неприличный жест в адрес фанатов «Факела», за что получил прямую красную карточку.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Факел» в Воронеже, завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Лусиано Гонду с передачи Густаво Мантуана на 19-й минуте игры, а Маттео Кассьерра на 57-й минуте установил окончательный счет.

В следующем матче «Зенит» сыграет на выезде с московским «Спартаком». Встреча состоится 16 марта. Команды выйдут на поле в 19:45 по московскому времени.

Вендел после матча против «Факела» заявил, что есть люди, которые поощряют расизм.