Тренера «Балтики» наказали за атаку на судью

Андрей Талалаев дисквалифицирован за атаку на судью.

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Главный тренер «Балтики» Талалаев был удален в конце матча 23-го тура Мелбет Первой лиги против «Ротора» (0:0) за несогласие с решением арбитра Михаила Черемных.